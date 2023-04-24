Kilosu 500 lirayı bulan 'Keme' çıktı

Kırşehir'de kilosu 250-500 lira arasında değişen 'keme' bazı bölgelerde çıkmaya başladı.

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  • 24.04.2023 14:05
  • Güncelleme: 24.04.2023 14:05
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Kilosu 500 lirayı bulan 'Keme' çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de kilosu 250-500 lira arasında değişen ’keme’ bazı bölgelerde çıkmaya başladı.

Patates yumrusu görüntüsü ile ön plana çıkan keme mantarı Kırşehir’de bazı bölgelerde çıkmaya başladı ve vatandaşın aradığı tür olarak da kendini gösterdi. Merak edilen mantar çeşitlerinden birisi olan keme mantarı son yağışlarında etkisiyle kendini gösterdi. Kırşehir’de kırsal alanlarda etkili olan ve fiyatıyla şaşırtan mantar türü 250-500 lira arasında değişen fiyatıyla alıcısını bekliyor. Kırmızımsı ve soluk renge sahip olan mantar türü Kırşehir’de özellikle ’Irmak Bucağı’ olarak adlandırılan bölgede çokça bulunuyor.

Halk arasında protein deposu olarak bilinen ve özel hazırlanan şekliyle sofralarda yer alan mantar türü genellikle çayırlık ve otluk alanlarda bulunuyor.

İHA

Kayseri Gündem
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