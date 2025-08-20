KİMDER Başkanı Çakıcı'dan İmam Hatiplilerin Başarısını hazmedemeyenlere sert tepki

İmam Hatip Okulları Kayseri'de başarının zirvesinde

Son yıllarda İmam Hatip Okulları, Kayseri'de LGS sınavında ilk 10 okulun 8'inin İmam Hatip ortaokulu olması ve YKS'de Kayseri birincisi (Türkiye 3.sü) ve Kayseri ikincisi (Türkiye 29.su) olan öğrencilerin İmam Hatip Lisesi'nden çıkmasıyla büyük bir başarı göstermiştir. Ancak, bu başarıları kabullenemeyen bazı kişiler, Turan Çömez'in öncülüğünde başlayan algı operasyonlarıyla İmam Hatipleri hedef almışlardır.

Yalan ve Yanlış Bilgiler

Çakıcı, "Bir sendika temsilcisi, İmam Hatip ortaokullarına adrese dayalı öğrenci alınması gerektiğini savunarak kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmıştır. Oysa ki, Proje İmam Hatip Okulları Yönetmeliği'ne göre, okul yönetimi sınavla öğrenci alabilir. Kayseri'deki bazı İmam Hatip ortaokulları, ikamet dışından gelen yoğun başvurular nedeniyle mecburen sınav yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Gerçekler ve Kamuoyuna Duyuru

İmam Hatip okullarının, her mahallede mevcut olduğunu ve her gelen öğrenciyi kaydettiğini vurgulayan Çakıcı, "Ancak bazı veliler, çocuklarını daha başarılı olan Proje İmam Hatip Okullarına yönlendirmektedir. Bu durum, okullara olan talebin kontenjanın çok üzerinde olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, bir seçme sınavı yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.

Son Söz

Çakıcı, "İmam Hatip okullarının başarılarını hazmedemeyenlerin, 28 Şubat dönemi zihniyetinin izinden giderek bu okulların başarısını engellemeye çalıştığı açıktır. Tüm yerleştirmeler objektif ve şeffaf bir şekilde yapılırken, bu tür asılsız açıklamalarla kamuoyunu yanıltmak, sadece kötü niyetli bir çabadır" diyerek sözlerini tamamladı.