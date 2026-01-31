KİMDER'den 1 haftalık Kan Bağışı Kampanyası

Kayseri İmam Hatip Mezunlar Derneği (KİMDER) ve Kızılay işbirliği ile Ok Burcu'nda bir haftalık kan bağışı kampanyası düzenlendi.

ÖNDER ve Türk Kızılayı Kayseri Şubesi işbirliği ile 3 Şubat - 10 Şubat tarihleri arasında Hunat Camii yanında bulunan Okburcu'nda 1 haftalık kan bağışı kampanyası düzenlendi.

3 Şubat Salı günü saat: 11.00'de açılış lansmanı yapılacak kampanyayı duyuran KİMDER Başkanı Hacı Ali Çakıcı, bu kampanyanın Türkiye genelinde ÖNDER tarafındaneş zamanlı olarak  organize edildiğini ifade etti.

