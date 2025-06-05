Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kayseri İl Müftülüğü Vaizi Ahmet Leblebici ise konuyla ilgili, “Akli melekeleri yerinde olan, akli melekeleri kullanabilen (yani akli melekelerinde sorun olmayan) kimseler bir de buluğ çağına erişmeleriyle (bu yaklaşık kız çocukları için 9-12, erkek çocuklar için de 12-15 yaş arasında olmaları gerekiyor) birlikte eğer birikimleri var ise kurban kesmekle yükümlüdür. Halkımız doğru bilinen yanlışlar arasında bunu da görüyor. Yani kurbanın evlenen, evli olan bireylere vacip olduğu zannediliyor. Yani bir kimse buluğ çağına ermiş ise kurban kesmelidir” dedi.

Kurban Bayramı’nın gelmesi ile birlikte kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar; hangi şartlarda kurban kesmeli? Kaç yaşında kesilebilir ya da kurban ibadetini yerine getirebilmek için ne kadar mal varlığına sahip olunmalıdır? Gibi sorulara cevap arıyor. Kurban ibadetinin vacip bir ibadet olduğunu hatırlatan ve kimlerin kurban kesmekle yükümlü olduğunu açıklayan Kayseri İl Müftülüğü Vaizi Ahmet Leblebici, “ Kurban ibadeti, hepimizin bildiği üzere vacip olan bir ibadet. Vacip ya da farz olması arasında çok önemli bir ayrıntı ya da fark yok, bunu söylemeliyiz en başta. Peki, kurban kimler için vacip? Kurban, nisap miktarı zenginliğin, dinen zenginliğin en alt sınırı olan birikime sahip olan kimseye vaciptir, yani kurban kesmekle sorumlu olur. Nisap miktarı 80,18 gram altını ifade ediyor. 80,18 gram altın (24 ayar), şu an için yaklaşık 330-350 bin aralığında seyrediyor. Bu miktarı olan bir kimse, Kurban Bayramı'nın kurban kesim günlerinin son günü olan bayramın üçüncü günü bile bu miktara ulaşmış olsa kurban kesmesi gerekir. Zekâttan sadece bu yönüyle ayrılıyor kurban. Zekâtta üzerinden bir yıl geçmesi gerekirken kurban ve sadaka-i fıtırda kişinin artıcı nitelikte olsa da olmasa da (yani altın, döviz, ticaret malları ya da TL gibi artırıcı nitelikte olan birikimine de, artırıcı nitelikte olmayan kullanmadığı eşyaları da eğer nisap miktarına yani 350 bin liraya ulaşıyor ise) kurban kesmesi gerekir diyebiliriz. İkinci bir ev, ikinci bir araba zekât vermeyi gerektirmiyor ama kurban kesmeyi nisap miktarına ulaşmaları halinde gerekli kılacağını söylemeliyiz. Kurban ibadeti en önemli ibadettir. İbadetlerde sorumlu olma çağı buluğ çağıdır. Yani akli melekeleri yerinde olan, akli melekelerini kullanabilen (yani akli melekelerinde sorun olmayan) kimseler bir de buluğ çağına erişmeleriyle (bu yaklaşık kız çocukları için 9-12, erkek çocuklar için de 12-15 yaş arasında olmaları gerekiyor) buluğ çağına ermeleriyle birlikte eğer birikimleri var ise kurban kesmekle yükümlüdür. Halkımızın doğru bilinen yanlışları arasında bu da yer alıyor. Kurbanın evlenen, evli olan bireylere vacip olduğu zannediliyor. Fakat bir kimse buluğ çağına ermiş ise, özellikle Kayseri'mizde sünnetlerde takılan altınlar çocuğa hibe ediliyor, çocuğun oluyor. Böyle bir birikim varsa çocuk için de ayrıca kurban kesilmeli .Evin hanımı için kendine ait mücevheratı varsa (altın olan mücevherler yani pırlanta gibi mücevherata zekat düşmez ya da kurban kesmek gerekmez ama altın ve gümüş cinsinden olan mücevheratı bulunan evin hanımına da, kurban kesmek gerekir) kurban kesmek gerekir. Dediğimiz gibi burada en alt sınır buluğ çağı ve akli melekeleri kullanmaktır. Kurban kesmek için en son sınırı yok tabii ki” şeklinde konuştu.