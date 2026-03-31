Kimlere implant uygulanmaz ?

Diş tabibi Mustafa Yüreğil, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında “Sağlıklı Gülüşler” programına katılarak moderatör Serpil Duman Çalışkan’ın sorularını yanıtladı.

Yüreğil, implant yapılmayacak kişilerle ilgili açıklama yaparak, “Herkese implant yapılmaz. Öncelikle sağlık olarak ele alıyoruz. Mesela kontrolsüz diyabeti, şekeri kontrolsüz olan hastalara yapmıyoruz. Çünkü iyileşmiyor. Mesela o hastalarda parmağı kesilse bile iyileşmiyor. Biz nasıl implant yapalım? Yapamıyoruz ama onu da kontrollü hâle getiriyoruz. Hem o da önlem almış oluyor. Doktorlarıyla görüşüyoruz, sağlık açısından da. Öyle yapabiliyoruz.

Mesela radyoterapi gören hastalarda da yapamıyoruz. Belli bir süre beklememiz gerekiyor. Halkımız bilmiyor ama kemik iğnesi diye bir şey var. Halk diliyle konuşalım, onlarda da olmuyor. Doktorların onlara da bilgilendirme yapması gerekiyor. Kemik yapısını bozduğu için kemik erimesi hastaları kullanıyor. Ağır antidepresan ilaç içen hastalarda da kullanamıyoruz. Yaş da pek önemli değil artık. Çok küçük yaşta bile implant tedavileri yaptığımız oluyor. Dişlerinin hepsini kaybetmiş, bakmamış. Stres faktörleri de dişi etkiliyor” şeklinde konuştu.