Kimliği belirsiz şahıs tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi, sokaktaki bir vatandaşa bıçakla saldırdı. Yaralanan vatandaşı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, saldırıyı yapan şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.