Kimliği belirsiz şahıs tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı
Kayseri'de bir vatandaş, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçaklanan vatandaş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken şüpheli kayıplara karıştı, saldırının sebebi ise henüz bilinmiyor.
- 18.09.2023 10:14
- Güncelleme: 18.09.2023 10:14
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi, sokaktaki bir vatandaşa bıçakla saldırdı. Yaralanan vatandaşı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, saldırıyı yapan şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
1ha
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