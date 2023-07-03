Kimse ne yaptığını anlamadı, pazarda yürüyen adama çarpıp kaçtı
Niğde'de halk pazarının içerisinde yürüyen şahsa otomobilin çarpıp kaçması kameraya yansıdı.
- 03.07.2023 12:40
- Güncelleme: 03.07.2023 12:40
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde’de halk pazarının içerisinde yürüyen şahsa otomobilin çarpıp kaçması kameraya yansıdı.
Niğde’nin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı. Şehir merkezinde kurulan halk pazarı içerisinde otomobiliyle dolaşan bir kişi, pazarda yürüyen şahsa çarptı. Şahıs çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşırırken, sürücü de kaçtı.
Kazayı gören vatandaşlar yaralıya yardım etti.
İHA
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