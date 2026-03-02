Kira Gelirlerinde Beyanname Dönemi Başladı

Kira Gelirlerinin Beyan Süreci

2025 yılı içerisinde sahip oldukları konut, iş yeri veya diğer mal ve hakları kiraya veren mükelleflerin, kira gelirlerinin belirli tutarları aşması halinde beyanname vermeleri gerekmektedir. Kira gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu’nda "gayrimenkul sermaye iradı" olarak tanımlanmakta ve belirli istisna ve beyan sınırları çerçevesinde vergilendirilmektedir.

Konut Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı

2025 takvim yılında elde edilen konut kira gelirleri için 47 bin TL istisna uygulanmaktadır. Yıllık konut kira geliri bu tutarı aşan mükelleflerin beyanname vermesi gerekmektedir. İstisna, yalnızca mesken kira gelirleri için geçerli olup, birden fazla konuta ortak olunması durumunda her ortak, istisnadan hissesi oranında ayrı ayrı yararlanabilmektedir.

İş Yeri Kira Gelirleri

Stopaja tabi işyeri kira gelirlerinde ise kira gelirinin brüt tutarının 2025 yılı için 330 bin TL’lik beyan sınırını aşması halinde beyanname verilmesi gerekmektedir.

Vergilendirme Yöntemleri

Kira gelirinin vergilendirilmesinde safi kazanç, iki farklı yöntemle hesaplanabilmektedir:

1. Götürü Gider Yöntemi: İstisna düşüldükten sonra kalan tutarın %15’i gider olarak indirilebilmektedir.

2. Gerçek Gider Yöntemi: Kanunda belirtilen ve belgelendirilen giderler indirim konusu yapılabilmektedir. Ancak istisnaya isabet eden gider kısmı indirilemez.

İndirim konusu yapılan belgelerin 5 yıl süreyle saklanması zorunludur. Bu yıl, kiraya verilen konutlara ilişkin borç faizlerinin gayrisafi irattan indirilmesine son verilmiş; faiz gideri indirimi yalnızca iş yerleri için geçerli olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Tevsik Zorunluluğu

Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2025 yılı için belirlenen 47 bin TL’lik istisnadan yararlanılamayacaktır. Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, cezalı tarhiyat yapılacaktır. Ayrıca, iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle ispat edilmesi gerekmektedir. Yükümlülüğe uymayanlara, her bir işlem için o yıl için belirlenen miktardan az olmamak üzere işleme konu tutarın %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Son Tarih ve Beyan Süreci

2025 takvim yılına ait kira gelirlerine ilişkin beyannameler, 31 Mart 2026 tarihine kadar verilebilecektir. Kira gelirine ilişkin beyannamenin, önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu Hazır Beyan Sistemi üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde verilmesi mümkündür. Hazır Beyan Sisteminde, kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılacaktır. Sisteme [hazirbeyan.gib.gov.tr](http://hazirbeyan.gib.gov.tr) adresinden ve Dijital Vergi Dairesi’nden giriş yapılabilir. Hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitinin ise 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.