'Kira ödemesi mutlaka bankadan yapılmalı'

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Sonumcu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Mali Gündem rogramına katılarak moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Sonumcu, kira ödemesinin mutlaka bankadan, havale veya EFT yöntemi ile yapılması gerektiğini belirtti. Dekan Yardımcısı Somuncu, kira ödemesinin elden nakit olarak verilmesi durumunda kira tutarının yüzde 10’u kadar usulsüzlük cezası kesileceğine de dikkat çekerek, “Kira bedelinin tutarı ne olursa olsun; konut olsun işyeri olsun mutlaka bankadan, EFT veya PTT aracılığıyla havale şeklinde yapılması gerekiyor. Yapılmadığı takdirde çok ciddi cezalar var. Kira tutarının yüzde 10’u gibi her işten yüzde 10 özel usulsüzlük cezası kesilmesi söz konusu oluyor. 2025 yılının başında yürürlüğe girmişti bu düzenleme. Dolayısıyla buradan yine uyarmış olalım. Bunların mutlaka bankadan ve PTT idaresi yoluyla ödenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.