Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-devlet üzerinden düzenlenecek.

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  • 20.12.2022 10:02
  • Güncelleme: 20.12.2022 10:02
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Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-devlet üzerinden düzenlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yürürlüğe konuldu. Plan döneminde toplumsal refah düzeyinin artırılması, adil gelir dağılımının ve ekonomik istikrarın sağlanması, diğer makroekonomik göstergelerin iyileşmesi yoluyla haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor. Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenmesi sağlanırken, Türkiye Gayrimenkul Değerleme Bilgi Sistemi kurulacak.

Taşınmaz değer haritalarının oluşturulması amacıyla Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne entegre sistemle, taşınmazların toplu değerleme modeli ile değerinin belirlenmesi sağlanacak. Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Kira konusunda yaşanan anlaşmazlıkları azaltmak için merkezi bir bilgi sistemi kurulabilir. Kira Takip Sistemi adı verilebilecek bu sistem ile kira kontratları online hale getirilebilir. E-devlet ile entegre olacak sistem ile kira değer haritalarının oluşması, kurumlar arasında entegrasyon, artışların kontrolü sağlanabilir. Ticaret Bakanlığı tarafından yetki belgeli emlak işletmeleri ile taşınmaz kimlik numaraları üzerinden web tapu entegrasyonlu bu altyapıya ihtiyacımız var. Bu konuda Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden hızlı bir şekilde uygulama yapılabilir. Kira bedellerine ilişkin bankalarda özel hesaplar açılabilir” dedi.

Kayseri Gündem
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