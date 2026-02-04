Hukukçu Arif Sinan Anaç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Adalet Terazisi programına konuk olarak moderatör Tuğba Çetinkaya’nın sorularını yanıtladı.

Hukukçu Arif Sinan Anaç, ev sahibinin geriye dönük bir kira talep etmesinin kanunen mümkün olmadığını ve yalnızca kira sözleşmesine dayanarak kira farkı artışı istenemeyeceğini belitti. Hukukçu Anaç, “Ev sahibi her ay zam yapamaz. Kira sözleşmeleri kısa dönemli veya uzun dönemli olarak ayrılıyor. 6 ay veya 6 aydan üstü kira sözleşmeleri mevcut. Bu kira sözleşmelerinin bitiminden itibaren zamlar uygulanıyor. Ev sahibinin geriye dönük kira talep etmesi kanunen mümkün değil. Yalnız şöyle bir istisna var: Kira tesbit davası açılabiliyor. 5 yıl kirada oturan kiracı, kiraya veren kira bedelinin düşük kaldığını düşünüyorsa ki bu dönemde düşük kaldığı düşünüldüğü için çok fazla dava açılıyor, mahkeme açılan yıl o yılın kira bedelinden belirliyor ve o yıldan farkını talep edebiliyor. Ama bu istisna. Sadece kira sözleşmesine dayanarak kira farkı artışı istenemez” şeklinde konuştu.