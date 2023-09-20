Kiracı evi yakıp kaçtı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kiracı, oturduğu evi yaktıktan sonra kaçtı.

PAYLAŞ
  • 20.09.2023 14:01
  • Güncelleme: 20.09.2023 14:40
Kiracı evi yakıp kaçtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kiracı, oturduğu evi yaktıktan sonra kaçtı.

İlçeye bağlı Yeşil Mahalle Narin Sokak’ta meydana gelen olayda, müstakil evde kiracı olarak oturan H.Y. ile ev sahibi S.A. arasında tartışma çıktı. Evin elektriğinin kesilmesi üzerine ev sahibiyle tartışan H.Y., evi ateşe vererek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülürken, evde geniş çapta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri de evi yaktıktan sonra kaçan kiracı H.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle muhtarı Fatih Tellioğlu olayı anlatarak, "Ev sahibi ile kiracılar arasında sıkıntılar vardı. Kiracı da sorumsuzun biriydi. 1-2 senedir elektrik borcunu ödememişti ve alkol bağımlısıydı. Dün ev sahibi ile tartışmalar oldu. Biz arayı dün yatıştırdık ama ikna olamamış galiba. Elektriği ev sahibinin kestirdiğine dair sözler söyledi. Oysa ki elektriği elektrikçiler gelip kesmiş. Giderken de evi yakıp gitmiş" ifadelerini kullandı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükelçiler ve diplomatlar Soğanlı semalarında balon turu yaptı

Büyükelçiler ve diplomatlar Soğanlı semalarında balon turu yaptı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk: Ağrı pili uygulaması yapıldı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk: Ağrı pili uygulaması yapıldı

Kiracı evi yakıp kaçtı

Kiracı evi yakıp kaçtı

Edanur'un annesinden yürek yakan feryat: 'Benim çocuğum okuyacaktı, 2 valiz kıyafet aldım'

Edanur'un annesinden yürek yakan feryat: 'Benim çocuğum okuyacaktı, 2 valiz kıyafet aldım'

12'inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

12'inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri Büyükşehir, Türkiye yüzyılı vizyonu ile kent ormanları oluşturuyor

Kayseri Büyükşehir, Türkiye yüzyılı vizyonu ile kent ormanları oluşturuyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Beşiktaş-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

'Güçlü Aile Vizyonu' çalıştayı düzenlendi

'Güçlü Aile Vizyonu' çalıştayı düzenlendi

DAHA FAZLA
Amatör Spor Kulüplerine 1,5 milyon TL'lik malzeme desteği

Amatör Spor Kulüplerine 1,5 milyon TL'lik malzeme desteği

Kayserisporlu futbolcular Pazarören'de davul zurna ile karşılandı

Kayserisporlu futbolcular Pazarören’de davul zurna ile karşılandı

Baba Akın Çoban: 'Arkanızdaki Erciyes, ciğerlerimdeki yangını söndüremez'

Baba Akın Çoban: “Arkanızdaki Erciyes, ciğerlerimdeki yangını söndüremez”

'Elma Festivaline katılan elmasız dönmeyecek'

'Elma Festivaline katılan elmasız dönmeyecek'

Büyükşehir'de 'deprem' toplantısı

Büyükşehir'de 'deprem' toplantısı