Kiraladığı aracı satmakla suçlanan şahısa 5 yıl hapis

Kayseri’de kiraladığı aracı Şanlıurfa’da sattığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya müşteki Y.Ç. ile sanık avukatı katıldı. Müşteki, “Ben o dönem araç kiralama işi yapıyordum. Şahıs geldi aracımı şehir içinde kullanmak üzere 4 gün kiraladı. Takip merkezinden baktığımda araç Şanlıurfa’da sanayide gözüküyordu. Bölgede esnaflardan birine ulaştım aracımın orada olduğunu öğrenince polise haber verdim” dedi. Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık M.C. suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti sanık M.C. için 5 yıl hapis ve 20 bin TL Adli para cezasına çarptırdı.