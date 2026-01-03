  • Haberler
  • Gündem
  • Kiraladığı evi sigara imalathanesine çevirdi: Polisten kaçamadı

Kiraladığı evi sigara imalathanesine çevirdi: Polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda sigara kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı ve adresinde yapılan aramalarda tütün ve sigara dolum makineleri ele geçirildi.

Kiraladığı evi sigara imalathanesine çevirdi: Polisten kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerinin  bir şahsın kiralamış olduğu ikametlerde makinalarla sigara dolumu yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine düzenlemiş olduğu operasyon sonucunda;

35 yaşındaki E.K., yakalandı ve adresinde yapılan aramalarda 523 bin 600 adet makaron, 270 kilogram kaçak tütün, 2 adet elektrikli sigara dolum makinası, 24 bin boş sigara paketi ve 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna (Alkol, Tütün ve Sigara Kaçakçılığı Suçu) muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de karda drift atan sürücülere yüklü ceza
Kayseri’de karda drift atan sürücülere yüklü ceza
Saadet Partisi'nden Rekor Üye Artışı
Saadet Partisi'nden Rekor Üye Artışı
Su Galerisinde Sanat Ve Bisiklet Buluşması
Su Galerisinde Sanat Ve Bisiklet Buluşması
Melikgazi'de Yıllık 9000 Ton Atık Geri Dönüşümle Ekonomiye Kazandırılıyor
Melikgazi'de Yıllık 9000 Ton Atık Geri Dönüşümle Ekonomiye Kazandırılıyor
2025 Yılı Kayseri'de Büyükşehir'in Yatırım ve Hizmetleri
2025 Yılı Kayseri'de Büyükşehir'in Yatırım ve Hizmetleri
KCTAŞ, 2026 yılında 3 milyarlık yatırım planlıyor
KCTAŞ, 2026 yılında 3 milyarlık yatırım planlıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!