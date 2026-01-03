Kiraladığı evi sigara imalathanesine çevirdi: Polisten kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerinin bir şahsın kiralamış olduğu ikametlerde makinalarla sigara dolumu yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine düzenlemiş olduğu operasyon sonucunda;

35 yaşındaki E.K., yakalandı ve adresinde yapılan aramalarda 523 bin 600 adet makaron, 270 kilogram kaçak tütün, 2 adet elektrikli sigara dolum makinası, 24 bin boş sigara paketi ve 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna (Alkol, Tütün ve Sigara Kaçakçılığı Suçu) muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.