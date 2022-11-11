Kiralık otomobil bagajında yavru köpek bıraktı, savunması pes dedirtti

Kırşehir'de, otomobilin bagajında yavru köpek bırakan kişi polise 'Bahçeye götürecektik' şeklinde savunma yaptı.

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  • 11.11.2022 10:35
  • Güncelleme: 11.11.2022 10:35
Kiralık otomobil bagajında yavru köpek bıraktı, savunması pes dedirtti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de, otomobilin bagajında yavru köpek bırakan kişi polise ’Bahçeye götürecektik’ şeklinde savunma yaptı.

911 Hattına yapılan ihbarla Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri harekete geçti. İhbarcı Terme Caddesinde bir otoparkta hayvan sesleri geldiği yönünde açıklamada bulundu. Polisin otoparklarda yaptığı inceleme sonrası seslerin 40 BA 903 plakalı otomobilin bagajından geldiği tespit edildi. Polis ekiplerinin plakadan yaptığı araştırmada otomobilin kiralık olduğu ortaya çıktı. Uzun süreli beklemenin arından otomobil sürücüsünün babası otoparka gelerek çocuğunun köpekleri bagaja bahçeye götürmek üzere koyduğunu söyledi. Olay yerinde bulunan başka bir vatandaş ise şartlar ne olursa olsun hayvanların bagaja konulmaması gerektiğini belirtti.

Emniyet ekiplerinin incelemesinin ardından 4 yavru köpek veterinere götürüldü. Veterinerden alınan bilgiye göre gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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