Kıranardı’da Susuzluk Sürerken Alpaslan’da Gece Mesaisi

Ancak şehrin farklı bölgelerinde tablo aynı değil. Erciyes eteklerinde bulunan Kıranardı Mahallesi’nde vatandaşlar uzun süredir su sıkıntısı çekiyor. Mahalle sakinleri, yaz aylarının sıcak günlerinde susuzluk nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ve bu sorunun bir an önce çözülmesini beklediklerini dile getiriyor.

Başkan Büyükkılıç, güçlü şehirlerin güçlü altyapılar üzerine inşa edileceğini vurgularken, Alpaslan Mahallesi’nde modern hatlarla içme suyu altyapısı yenileniyor. Öte yandan Kıranardı’da halkın yaşadığı susuzluk, altyapı yatırımlarının şehir genelinde eşit şekilde yürütülmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıyor.

Kayseri’de altyapı yatırımları hız kesmeden sürerken, Alpaslan’da gece mesaisiyle yenilenen içme suyu hattı örnek bir çalışma olarak öne çıkıyor. Ancak Kıranardı Mahallesi’nde devam eden su sıkıntısı, şehrin farklı bölgelerinde altyapı hizmetlerinin dengeli ve eş zamanlı yürütülmesinin önemini gözler önüne seriyor.