Kıranardı Düğün Salonu Hizmete Açıldı

Kıranardı Mahallesinde düğün, nişan kına, sünnet gibi etkinliklerin yanında birçok sosyal etkinlik içinde kullanılacak olan Kıranardı Düğün Salonu'nun açılışı yapılarak hizmete girdi.

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  • 10.06.2023 15:45
  • Güncelleme: 10.06.2023 21:08
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Kıranardı Düğün Salonu Hizmete Açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kıranardı Mahallesinde düğün, nişan kına, sünnet gibi etkinliklerin yanında birçok sosyal etkinlik içinde kullanılacak olan Kıranardı Düğün Salonu’nun açılışı yapılarak hizmete girdi.

Açılış törenine Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Kıranardı Mahallesinde eskimiş halde olan düğün salonunu yenilerek daha nitelikli bir düğün salonu ve bununla beraber birçok hizmeti sunduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Hanımlarımız düğün salonunu şimdiden kutlamaya başladı. Bundan sonra kına, nişan düğün, sünnet gibi birçok sosyal etkinliğe ev sahipliği yapacak. Burası Kıranardı meydanını canlandıracak inşallah. Biz Kıranardı Mahallemize belediye olarak ne gerekiyorsa yaptık. Hizmetlerimizi tüm mahallelerimize yapıyoruz. Bu eski düğün salonu için vatandaşlarımızdan talep vardı. Bizde burayı yenileyerek daha nitelikli bir düğün salonu yaptık. Burada hayırlı evliliklerin yapılmasını dilerim. Elimizden geldiğince tüm mahallelerimize hizmet etmeye çalışacağız. Kıranardı Düğün Salonumuzun şehrimize hayırlı olmasını dilerim. Bir müjde daha vereyim. Eski belediye binasını yeniliyoruz. Alt katı sağlık ocağı, akıl küpü kütüphanesi, ve kadınlarımız için MELMEK kurs merkezi yapıyoruz. Yaz sonuna tamamlayıp açılışını yapacağız inşallah" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da bir konuşma yaparak, “Güzel bir hizmetin daha açılışını yapıyoruz. Melikgazi’nin çalışkan ekibine ve değerli Başkanımıza çok teşekkür ederim. Günün ihtiyaçlarına cevap veren bu güzel düğün salonumuz çok nitelikli olmuş. Kıranardı Mahallemize hayırlı olsun” dedi. Kayseri AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, “Rabbim yapılan hizmetleri artırsın. Yapılan işleri yerinde görmek çok güzel. Eski binaların yenilenip anlam ve işlev kazanması çok kıymetli. Burası düğün dışında birçok sosyal faaliyet içinde kullanılacak bir yer olmuş. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Mahallesine yapılan birçok hizmet için Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür eden Kıranardı Mahalle Muhtarı Recep Çopur; “Belediyemiz Kıranardı Mahallemize çok güzel hizmetleri oldu. Mezarlık sorunumuz kalmadı, asfaltsız yollarımız kalmadı. Yenilenen düğün salonumuzun hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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İHA

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