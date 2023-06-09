Kıranardı Düğün Salonu Yenilendi

Vatandaşlara daha iyi ve nitelikli alanlarda hizmet verebilmek için çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesinde eskimiş halde olan düğün salonunu yenilerek hizmete sunuyor.

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  • 09.06.2023 15:18
  • Güncelleme: 09.06.2023 16:17
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Kıranardı Düğün Salonu Yenilendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Vatandaşlara daha iyi ve nitelikli alanlarda hizmet verebilmek için çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesinde eskimiş halde olan düğün salonunu yenilerek hizmete sunuyor.

Yeni düğün salonunun mahallede birçok etkinliğe ev sahibi olacağını vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi olarak ihtiyaçları gidermek için ilçeye her alanda çeşitli hizmetler veriyoruz. Düğün, kına, nişan, nikah, doğum günü ve sünnet törenleri gibi özel günlerde ve birçok etkinlikte kullanacağımız yenilenmiş haliyle Kıranardı Düğün Salonu’nu 10 Haziran Cumartesi günü saat 12.00’de hizmete açıyoruz. Düğün merasimlerinin yapılması için vatandaşlarımıza uygun şartları sağlıyoruz. Üç kattan oluşan binanın tamamında iç mekân tadilatının yanı sıra dış cepheyi de onararak yeniledik. Düğün salonumuzda abdesthane, bay-bayan WC, gelin odası, mescit, mutfak ve birde bebek bakım odası bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “En mutlu günlerinde çiftlerimize ve sevdiklerine daha konforlu bir ortamda hizmet vereceğimiz için bizlerde çok mutlu oluyoruz. Hemşehrilerimizin hayatlarının her anlarında en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Özel günlere ev sahipliği yapacak olan düğün salonumuzun mahalle halkına ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim. Bu çerçevede Kıranardı Düğün Salonu’muzun açılış törenine tüm hemşehrilerimi beklerim” dedi.

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İHA

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