Kıranardı Kent Ormanı'nda sporseverlere 'Yaz Dağcılık Eğitimi' verildi

Kıranardı Kent Ormanı’nın üst bölgesinde sporseverler için Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından onaylı ‘Yaz Dağcılık Eğitimi’ verildi. Gerçekleştirilen eğitim, teorik ve pratik olarak iki ayrı etapta düzenlendi. İlk 3 gün teorik bilgilerle; dağcılık disiplini, teknik bilgi, emniyet sistemleri ve temel düğüm bilgileri üzerinde durulurken, devam eden 3 günlük arazi kampında ise kampçılık, kaya tırmanışı ve teknik malzeme kullanımı gibi uygulamalı eğitimler verildi.

Mazaka Artıbir Dağcılık Spor Kulübü eğitmenlerden olan Mustafa Özpoyraz, Yusuf Biltekin ve Halit Çelik’in rehberliğinde gerçekleşen program, tamamı kulüp sporcularından oluşan 22 kişilik özel bir ekiple hayata geçirildi.