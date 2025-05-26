  • Haberler
  • Gündem
  • Kıranardı Kent Ormanı'nda sporseverlere 'Yaz Dağcılık Eğitimi' verildi

Kıranardı Kent Ormanı'nda sporseverlere 'Yaz Dağcılık Eğitimi' verildi

Kıranardı Kent Ormanı'nda genç sporseverler için Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından onaylı 'Yaz Dağcılık Eğitimi' verildi.

Kıranardı Kent Ormanı'nda sporseverlere 'Yaz Dağcılık Eğitimi' verildi

Kıranardı Kent Ormanı’nın üst bölgesinde sporseverler için Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından onaylı ‘Yaz Dağcılık Eğitimi’ verildi. Gerçekleştirilen eğitim, teorik ve pratik olarak iki ayrı etapta düzenlendi. İlk 3 gün teorik bilgilerle; dağcılık disiplini, teknik bilgi, emniyet sistemleri ve temel düğüm bilgileri üzerinde durulurken, devam eden 3 günlük arazi kampında ise kampçılık, kaya tırmanışı ve teknik malzeme kullanımı gibi uygulamalı eğitimler verildi.

Mazaka Artıbir Dağcılık Spor Kulübü eğitmenlerden olan Mustafa Özpoyraz, Yusuf Biltekin ve Halit Çelik’in rehberliğinde gerçekleşen program, tamamı kulüp sporcularından oluşan 22 kişilik özel bir ekiple hayata geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hunat Hatun Medresesi'nde Tarihi Nikah Töreni
Hunat Hatun Medresesi'nde Tarihi Nikah Töreni
ERÜ'de, 'Temiz Ellerden Temiz Hastanelere' Sempozyumu Gerçekleştirildi
ERÜ’de, “Temiz Ellerden Temiz Hastanelere” Sempozyumu Gerçekleştirildi
Süleyman Sefer Sarıaslan okçulukta Türkiye Şampiyonu oldu
Süleyman Sefer Sarıaslan okçulukta Türkiye Şampiyonu oldu
Kayseri Şehir Hastanesi'nde Unutulmaz Bir Tiyatro Gösterisi: 'Aşk Olsun'
Kayseri Şehir Hastanesi'nde Unutulmaz Bir Tiyatro Gösterisi: "Aşk Olsun"
Şampiyonun Adı Değişmedi Talas Belediyespor
Şampiyonun Adı Değişmedi; Talas Belediyespor
Yenidoğan Mahallesi'nde Bayram Öncesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Yenidoğan Mahallesi'nde Bayram Öncesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!