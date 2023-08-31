Kıranardı Mahallesi'nde bir yol ihtiyacı daha giderildi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kıranardı Mahallesi'nde yapılan ve yapılacak çalışmalar için yerinde inceleme yaparak, Yeşildere Caddesi'nde büyük ihtiyaç olan yeni yol ve menfez köprüyü yaptıklarını söyledi.

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  • 31.08.2023 15:07
  • Güncelleme: 31.08.2023 15:34
Kıranardı Mahallesi'nde bir yol ihtiyacı daha giderildi
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kıranardı Mahallesi’nde yapılan ve yapılacak çalışmalar için yerinde inceleme yaparak, Yeşildere Caddesi’nde büyük ihtiyaç olan yeni yol ve menfez köprüyü yaptıklarını söyledi.

Kıranardı Mahallesinde yeni yapılan köprü ile yolun daha güvenli hale geldiğini belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Kıranardı Mahalle Muhtarımız Sayın Recep Çopur ile birlikte, mahallemizi gezerek; yapımını tamamladığımız menfez köprümüzün ve mahallemizin gelişim ve güzelliği için gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin incelemesinde bulunduk. Kıranardı Mahallesinde uzun süredir sorun olan özellikle kış aylarında iniş ve çıkışlarda kamyonların, araçların büyük sorun yaşadığı Yeşildere Caddesi’nde yeni bir yol çalışması yaptık. Burada çeşitli beton imalatlar yapıldı ve yukarıdan aşağıya geçiş asfaltlanarak yol çok güzel güvenilir bir hale geldi. Hem kazalar önlendi hem vatandaşın mağduriyeti de giderilmiş oldu. Burası da hem Talas hem Hacılar’ın da yoğun olarak kullandığı bir yol. Çok şükür büyük bir ihtiyacı gidermiş olduk. Ekip arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyorum. Yeni yolumuz hayırlı olsun. Cenabı Allah kaza bela vermesin” dedi.

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İHA

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