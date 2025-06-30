Kıranardı Mahallesi'nde Su Sıkıntısı Yeniden Gündemde

Vatandaşın ulaştığı yetkililer, "Depoda su seviyesi ne zaman istenen seviyeye gelirse, o zaman suyunuz gelecek" açıklamasında bulunuyorlar. Ancak, deponun istenen seviyeye ne zaman ulaşacağı belirsizliğini koruyor.

Her yaz mevsiminde yaşanan bu su probleminin, bu yıl da devam etmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalle sakinleri, su sıkıntısının bir an önce çözülmesini bekliyor.