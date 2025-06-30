Kıranardı Mahallesi'nde Su Sıkıntısı Yeniden Gündemde
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Kıranardı Mahallesi'nde su sıkıntısı tekrar baş gösterdi. Mahalle sakinleri, plansız bir şekilde kesilen suyun ne zaman geleceği konusunda Kaski idaresinden net bir bilgi alamadıklarını ifade ediyor.
Vatandaşın ulaştığı yetkililer, "Depoda su seviyesi ne zaman istenen seviyeye gelirse, o zaman suyunuz gelecek" açıklamasında bulunuyorlar. Ancak, deponun istenen seviyeye ne zaman ulaşacağı belirsizliğini koruyor.
Her yaz mevsiminde yaşanan bu su probleminin, bu yıl da devam etmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalle sakinleri, su sıkıntısının bir an önce çözülmesini bekliyor.