Kıranardı Pilav Günü'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kıranardı Kent Ormanı'nda düzenlenen 2. Pilav Şenliği, Kayseri'de renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Okandan, “Yeşillikler içerisinde, böylesi güzel bir havada hep birlikte, huzur içerisinde olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Şenlikte, katılımcılarla sıcak bir ortamda bir araya gelindi. Etkinlikte gözleme pişirilip ikram edildi, stantlar gezildi. Kıranardı Mahalle Muhtarı Turan Kara, Kıranardı’ndaki birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekerek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ın Kayseri için bir şans olduğunu ifade etti. Ayrıca, madde bağımlılığına karşı güçlü bir mücadele verdiklerini belirtti.

Şenlik, katılımcıların coşkusuyla dolu bir atmosferde gerçekleşti ve birlik, beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı bir etkinlik olarak kaydedildi.