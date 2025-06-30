Kıranardı'ya Yeni Aile Sağlığı Merkezi: Hızlı ve Etkili Sağlık Hizmetleri

Başkan Palancıoğlu, "İlçemizdeki sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni aile sağlığı merkezimiz, Kıranardılı mahalle sakinlerinin hastanelere gitmeden temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mekan olacak," dedi.

Tesisin Özellikleri

Toplam 145 metrekarelik bir alanda inşa edilen Kıranardı Mehmet Sönmez Aile Sağlığı Merkezi, muayenehane, gebe takip odası, aşı-bebek izleme ve bebek bakım odaları gibi çeşitli hizmet alanları sunuyor. Ayrıca, merkezde Akıl Küpü Kütüphanesi, MELMEK sınıfları ve bir kafeterya da yer alıyor.

Başkan Palancıoğlu, "Sağlık alanında yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyor, modern tesislerle mahalle halkımıza erişilebilir, kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz," şeklinde konuştu. Yeni sağlık merkezinin Kıranardı Mahallesi ve çevresine hayırlı olmasını dileyen Palancıoğlu, bu yatırımların ilçenin gelişimine katkıda bulunacağını vurguladı.

Kıranardı’na kazandırılan bu yeni sağlık merkezi, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak, vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.