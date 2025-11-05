'Kirayı elden ödeyen de alanda ceza yer'

Tüketici Birliği Genel Başkan Yardımcısı Umut Karademir, kirayı elden ödeyen kiracılar ile ödemeyi elden alan ev sahiplerinin cezai yaptırımla karşılaşabileceğini belirtti. Mevcut yasal düzenlemelere göre, kira ödemelerinin belirli limitlerin üzerinde olması durumunda banka veya PTT kanalıyla yapılması zorunludur.

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Umut Karademir ise, "Son zamanlarda bazı ev sahipleri kira gelirini gizlemek için bin bir yol deniyor. Kimi sözleşme yapmıyor, kimi 'IBAN’a kira yazma' diyor, kimisi de açıklamaya bambaşka şeyler yazdırıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, sonunda vergi kaçırıyorlar. Bu da hem devlete zarar hem de vergisini düzgün ödeyen vatandaşa büyük haksızlık. Biz Tüketiciler Birliği olarak hem kiracıların hem ev sahiplerinin yasal sorumluluklarını hatırlatmak istiyoruz.Kira elden verilmez. Kanun açık, kira mutlaka banka ya da PTT üzerinden ödenecek. Elden kira almak da vermek de yasak. Cezayı da yersin. Bazı ev sahipleri "sözleşme yapmayalım," "IBAN’a kira yazma" falan diyor. Bunların hiçbiri geçerli değil. Kiracı her ay düzenli olarak ev sahibinin hesabına para gönderiyorsa, açıklamada ne yazarsa yazsın o para kira sayılır. Yargıtay bile bu konuda karar vermiş. Kira gelirini gizleyen ev sahipleri yandı. Kirayı elden ödeyen de alan da ceza yer. Kira gelirini beyan etmeyen ya da eksik gösteren ev sahiplerini ağır cezalar bekliyor. Vergi cezası gelir, kira istisnası hakkı gider, vergi kaçakçılığı suçundan mahkemelik olabilirler, hapis cezası bile var. Maliye, düşük kira gösterilmişse bölgedeki ortalamayı esas alıp ceza kesiyor. Yani üç kuruş vergi kaçırayım derken çok daha fazlasını ödemek zorunda kalıyor. Kiracılara da birkaç tavsiye verecek olursak kiracılar kiralarını her zaman banka ya da PTT üzerinden yatırmalı. Açıklamaya hangi aya ait olduğunu yazmalı, mesela "Kasım Ayı Kira Bedeli." Ev sahibi sözleşme yapmıyorsa ya da elden istiyorsa bunu Gelir İdaresine ya da CİMER’e bildirmeliler. Böylece hem kendini korumuş olursun hem de vergi adaletine katkı sağlamış olurlar. Biz Tüketiciler Birliği olarak bu işin takipçisiyiz. Herkes yasaya uysun istiyoruz. Ne ev sahibi mağdur olsun ne kiracı. Dürüst vatandaşların da hakkı yenmesin" şeklinde konuştu.