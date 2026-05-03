Kirazlı Mahallesi’nde Muhtarlık Yarışı Kızıştı: 8 Aday Seçmen Karşısına Çıkıyor

2024 yerel seçimlerinde muhtar seçilen Emin Koç’un görevinden ayrılmasıyla boşalan Kirazlı Mahallesi muhtarlığı için seçim kararı alındı. Kanun gereği 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek olan mahallede, şu ana kadar sosyal medya üzerinden adaylığını açıklayan kişi sayısı 8’e ulaştı.

Yaklaşık 650 seçmeni bulunan mahallede, 7 Haziran’a kadar yeni bir aday çıkmaması halinde bu sekiz isim muhtarlık için yarışacak. Adayların seçim vaatleri ise dikkat çekiyor. Kimileri mahallenin tamamına doğal gaz sözü verirken, kimileri Kurban Bayramı’nda ücretsiz kıyma çekimi ya da salça sezonunda ücretsiz domates çekimi gibi vaatlerle seçmenin karşısına çıkıyor. Öte yandan şeffaf, adil ve eşit hizmet vurgusu yapan adayların yanı sıra tecrübe, güven ve vefa söylemleriyle öne çıkan isimler de bulunuyor.

Kirazlı Mahallesi’nde seçim atmosferi şimdiden hareketlenirken, gözler 7 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuca çevrildi.

