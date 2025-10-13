Kireç lekelerinden doğal yollarla kurtulmak mümkün mü?

Zamanla musluklarda, duş başlıklarında ve fayans aralarında biriken kireç lekeleri, banyo temizliğinin en zorlu sorunlarından biri haline geliyor. Vatandaş ise kimyasal ürünlere başvurmadan lekelerden kurtulmanın yolunu arıyor. Sirke, limon suyu ve karbonat üçlüsü kireçle mücadelede öne çıkıyor. Özellikle elma sirkesi, asidik yapısı sayesinde kireci yumuşatarak kolayca temizlenmesini sağlıyor. Kireçli bölgelere dökülen sirke 15-20 dakika bekletildikten sonra sünger yardımıyla ovalanarak durulandığında, parlak bir görünüm elde ediliyor. Bir başka yöntem olarak ise karbonat ve limon karışımı denenebilir. Bu iki madde bir araya geldiğinde doğal bir temizleyici köpük oluşturuyor. Duş başlığı gibi çıkarılabilir parçalarda ise sirkeli su içinde bir gece bekletme yöntemi kireç tabakasını tamamen ortadan kaldırıyor. Öte yandan her duş sonrası yüzeylerin kuru bir bezle silinmesi, hem su lekelerini hem de kireç birikimini engelliyor.