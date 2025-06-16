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Kırgızistan ve Güney Afrika Büyükelçileri Kayseri Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kırgızistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçilerini ağırlayarak önemli bir diplomatik etkinliğe ev sahipliği yaptı. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, iki dost ülkenin büyükelçileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırım fırsatlarının artırılması konularında önemli mesajlar verdi.

Kırgızistan ve Güney Afrika Büyükelçileri Kayseri Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

Güney Afrika ile Ticaret İlişkileri Geliştirilecek

İlk olarak Güney Afrika’nın Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi Duba ve beraberindeki heyet Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Başkan Gülsoy, Kayseri’nin tarihi ve ticari potansiyelini vurgulayarak, “Kayseri ticaretin başşehri olarak anılır. Güney Afrika gibi önemli bir ülkenin büyükelçisini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız ekonomik ilişkilerimizi daha yüksek seviyelere taşımak,” dedi.

Gülsoy, 2024 verilerine göre Kayseri’den Güney Afrika’ya yapılan ihracatın 7,2 milyon dolar, ithalatın ise 4,3 milyon dolar olduğunu belirterek, “Toplam ticaret hacmimiz 11,5 milyon dolar. Ancak bu rakamların potansiyelimizin çok altında olduğunu düşünüyoruz. Güney Afrika ile olan ticari ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız,” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Duba, iki ülke arasındaki ticaret hacminin istenilen seviyede olmadığını belirterek, Türk iş insanlarının tecrübelerinden faydalanmak istediklerini dile getirdi.

Kırgızistan ve Güney Afrika Büyükelçileri Kayseri Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

Kırgızistan ile Kardeşlik Ticaretle Güçlenecek

KTO’nun bir diğer konuğu Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev oldu. Başkan Gülsoy, Kırgızistan ile olan köklü bağlara dikkat çekerek, ekonomik iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. “Dinimiz, dilimiz, kültürümüz ortak. Kardeşliğimizi ekonomik alanda da yansıtmalıyız,” dedi.

Kırgızistan ile Kayseri arasındaki mevcut ticaret hacminin yaklaşık 15 milyon dolar olduğunu ifade eden Gülsoy, bu rakamın artırılması için iş insanlarının daha fazla fırsata odaklanması gerektiğini belirtti. Vize ve pasaport muafiyetinin ticari ilişkiler açısından sağladığı avantajlara da değinen Gülsoy, Kırgızistan’a iş gezisi düzenleme planlarını paylaştı.

Büyükelçi Kazakbaev ise, Türk iş insanlarına Kırgızistan’da yatırım yapmaları için davette bulunarak, “Kapımız da kalbimiz de Türk iş insanlarına her zaman açıktır,” şeklinde konuştu. Ziyaretin sonunda Kazakbaev, Başkan Gülsoy’a Kırgızların geleneksel başlığı “kalpak” hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haber Merkezi

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