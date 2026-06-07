  • Haberler
  • Gündem
  • Kırlangıç Vadisinde Kayalıklardan Düşen Kişi Kurtarıldı

Kırlangıç Vadisinde Kayalıklardan Düşen Kişi Kurtarıldı

Kayseri'de piknik yapmak için geldiği Kırkangıç Vadisi'nde dengesini kaybederek kayalıklardan düşen H.H.V. (46), ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kırlangıç Vadisinde Kayalıklardan Düşen Kişi Kurtarıldı

Olay, Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Kırlangıç Vadisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, piknik yapmak için bölgeye giden H.H.V., dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği kurtarma çalışmasının ardından bulunduğu noktadan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Dünya Kick Boks Şampiyonu Gökhan Arslan'dan Kayseri'ye Ziyaret
Dünya Kick Boks Şampiyonu Gökhan Arslan’dan Kayseri’ye Ziyaret
Kayserispor'da Görev Dağılımı Belli Oldu
Kayserispor'da Görev Dağılımı Belli Oldu
Kayserispor'da Yeniden Ali Çamlı Dönemi
Kayserispor’da Yeniden Ali Çamlı Dönemi
Kayserispor'un Yeni İsim Sponsoru Metro Oldu
Kayserispor’un Yeni İsim Sponsoru Metro Oldu
'İncesu Marina Kamp Alanı Meyhaneye Döndüˆİddası
'İncesu Marina Kamp Alanı Meyhaneye Döndüˆİddası
Kayseri Kick Boksçuları Dünya Kupası'nda Tarih Yazdı
Kayseri Kick Boksçuları Dünya Kupası’nda Tarih Yazdı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!