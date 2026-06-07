Kırlangıç Vadisinde Kayalıklardan Düşen Kişi Kurtarıldı
Kayseri'de piknik yapmak için geldiği Kırkangıç Vadisi'nde dengesini kaybederek kayalıklardan düşen H.H.V. (46), ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Kırlangıç Vadisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, piknik yapmak için bölgeye giden H.H.V., dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği kurtarma çalışmasının ardından bulunduğu noktadan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.