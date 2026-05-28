Kırmızı et tüketimi ve kalp sağlığı

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bayramda da sürdürülmesinin önemine dikkat çeken uzmanlar, et tüketiminde porsiyon kontrolü yapılmasını ve tek tip beslenmeden kaçınılmasını öneriyor. Etin yanında sebze, salata ve lifli gıdaların tüketilmesinin sindirim sistemi açısından denge sağlayabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar ayrıca, özellikle yağlı etlerin aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirterek, pişirme yöntemlerinin de sağlık üzerinde etkili olduğuna dikkat çekiyor. Haşlama, ızgara gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor.

Yetkililer, Kurban Bayramı süresince dengeli ve bilinçli beslenmenin hem kısa vadeli sindirim sorunlarını hem de uzun vadeli kalp-damar hastalıkları riskini azaltmada önemli rol oynadığını hatırlatıyor.