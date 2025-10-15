Kırmızı etin fazlası zarar: Sağlığınız tehlikede olabilir

Kırmızı et protein bakımından zengin olsa da kolesterolü yükseltirken sindirim sisteminde de sorunlara yol açabilir. Bu nedenle toplam haftalık tüketilmesi gereken et miktarının dengeli şekilde günlere ayrılması ve ölçülü tüketilmesi gerekir. Fazla et tüketilmesi halinde karşılaşılacak problemler şunlardır:

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Fazla et tüketimi en çok sindirim sistemine etki eder ve midede bir takım rahatsızlıkların yaşanmasına neden olabilir. Et güç parçalanan bir besin olduğu için vücut sindirirken zorlanır. Dolayısıyla fazla tüketildiğinde midede ağrı, kramp, bağırsaklarda gaz, şişkinlik gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bunları azaltabilmek için tüketim miktarının yanında pişirme tekniklerine de dikkat etmek gerekir. Kavurma ve kızartma gibi sindirimi zor yöntemler yerine, haşlama ve ızgaranın tercih edilmesi oluşabilecek problemleri bir nebze de olsa önler.

Kabızlık

Hızlı ve çok miktarda et tüketimi, bağırsak alışkanlığı üzerinde de değişim yaratarak kabızlık sorununu ortaya çıkarabilir. Bunu önlemek için etle birlikte mutlaka salata ve sebze gibi lif içeriği yüksek gıdalara yer vermek gerekir. Ayrıca gün içindeki sıvı tüketiminin de mümkün olduğunca artırılması önem taşır.

Safra Kesesi Rahatsızlıkları

Et tüketimi beraberinde yağ tüketimini de getirir. Diğer yemeklerle birlikte etteki yağ da miktarın artmasına yol açar. Bu safra kesesi ve pankreas üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Özellikle safra kesesinde taş ya da çamur olanların şikâyetleri artar. Dolayısıyla çok yağlı bir yemek yedikten sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi rahatsızlıkları olan kişilerin mutlaka doktora başvurması gerekir. Bu kişilerin safra keselerinde bir problem olup olmadığının araştırılması çok önemli.

Böbrek Taşı

Fazla et tüketimiyle birlikte ürik asit miktarı da yükselebilir. Buna bağlı olarak, gut hastalığı olan kişilerin eklemlerinde ağrılar başlayabilir. Böbrek taşı problemi olanlarda da ürik asit yükselmesine bağlı taş miktarında artış yaşanabilir. Özellikle, gut hastalığı olan ve böbreklerinde taş bulunan kişilerin çok daha fazla dikkat etmeleri gerekir.

Yüksek Kolesterol

Etle birlikte yağlı gıda tüketiminin abartıya kaçılmasının yaratabileceği zararlardan biri de kolesterol yüksekliği. Kan kolesterol değerlerinin yükselmesi özellikle kalp damar hastalığı olanlar için risk oluşturabilir. Dolayısıyla yüksek tansiyon, diyabet ve kalp hastalığı olanlar muhtemel sorunların önüne geçmek için günde 100 gramdan fazla et tüketmemeli.

‘ET TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER’

Etin sağlıklı şekilde tüketilmesi, sindirim sisteminin zorlanmaması ve uzun vadede oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir. Özellikle Kurban Bayramı gibi dönemlerde kırmızı etin daha sık tüketilmesi, bazı kurallara dikkat etmeyi gerektirir. Et tüketiminin olumsuz etkilerini azaltmak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Eti mutlaka sebze ve meyve ile birlikte tüketin. Lif içeriği yüksek gıdalar, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık gibi bağırsak problemlerinin önlenmesine yardımcı olur.

Günde en az 8-10 bardak su için. Yeterli sıvı alımı, hem böbrek sağlığı hem de sindirim sistemi fonksiyonları açısından büyük önem taşır.

Eti iyi çiğneyin. Hazmı zor olan kırmızı etin ağızda yeterince parçalanması, mide ve bağırsak sisteminin daha az yorulmasını sağlayabilir.

Mümkün olduğunca hareket edin. Gün içerisinde kısa yürüyüşler yapmak ya da aktif kalmak, sindirim sürecini destekler ve şişkinlik gibi sorunların önüne geçebilir.

Yağsız et tercih edin. Özellikle görünür yağlardan arındırılmış etleri seçmek, kolesterol düzeylerinin artmasını engelleyerek kalp sağlığının korunmasına katkı sağlayabilir.

Pişirme yöntemi olarak haşlama ya da ızgarayı tercih edin. Kızartma ya da kavurma gibi yöntemler sindirimi zorlaştırabilir ve mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir.

Yatmadan en az 4 saat önce et tüketimini sonlandırın. Akşam saatlerinde sindirimi zor gıdaların alınması, mideyi yorabilir ve uykuda rahatsızlığa neden olabilir.

Etin yanında yüksek kalorili içecekler tüketmeyin. Gazlı içecekler veya şekerli meyve suları gibi içecekler sindirimi yavaşlatabilir ve mide problemlerini artırabilir.