  • Haberler
  • Gündem
  • Kırmızı Gelinlik Dizi Oluyor! Çekimleri Kayseri'de Başlayacak

Yazar ve senarist Hamide Yeşilyurt'un büyük ilgi gören romanı Kırmızı Gelinlik, dizi uyarlamasıyla ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Yapımcılığını Kafkaslı Film Prodüksiyon adına Fatma Bal'ın üstlendiği proje için kanal görüşmelerinin başladığı öğrenildi.

Senaryosu Semra İmamoğlu ve Hamide Yeşilyurt imzası taşıyan Kırmızı Gelinlik, güçlü hikâyesi ve derin karakter yapısıyla yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Aynı zamanda eserin yazarı olan Hamide Yeşilyurt’un dizinin senaristi olarak da yer alması, projeye özgünlük ve güçlü bir anlatım dili kazandırıyor.

Dizi, Kayseri’de yaşayan bir adam ile ailesi Girit göçmeni olan İzmirli bir kadının kesişen hayatlarını ve imkânsız gibi görünen aşklarını konu alıyor. Anadolu’nun farklı kültürlerini bir araya getiren hikâye; Kayseri’nin köklü gelenekleri ile Girit göçmenlerinin izlerini aynı potada buluşturarak izleyiciye zengin bir atmosfer sunmayı hedefliyor.

Okurlarından yoğun ilgi gören ve olumlu yorumlar alan Kırmızı Gelinlik, orijinal hikâyesiyle dikkat çekerken, dizi uyarlamasıyla da geniş kitlelere ulaşmaya hazırlanıyor. Çekimlerinin Kayseri’de gerçekleşmesi planlanan yapım, Anadolu’nun sıcaklığını ve gerçekliğini ekranlara taşımayı amaçlıyor.

Yapımcı Fatma Bal, projeye olan inançlarının tam olduğunu belirterek, “Kırmızı Gelinlik çok güçlü ve etkileyici bir hikâye. Bu projeye sonuna kadar güveniyoruz,” ifadelerini kullandı. Başrol karakterleri Civan ve Aslıhan için akıllarında bazı isimler olduğunu dile getiren Bal, henüz resmi teklif sürecine geçilmediğini de sözlerine ekledi.

Adı, hikâyesi ve güçlü dramatik yapısıyla dikkat çeken Kırmızı Gelinlik, yeni sezonda izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan en iddialı projelerden biri olmaya aday.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!