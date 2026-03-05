Kırmızı ışık ihlaline 181 cezai işlem uygulandı

Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde 467 araç/sürücüye cep telefonu, 188 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 181 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 84 araç/sürücüye modifiyeli araç, 26 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 126 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 5 araç/sürücüye makas atma, 181 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 8 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 79 araç/sürücüye ışık donanımı, 1 araç/sürücüye drift yapmak, 188 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 467 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

