Kırmızı ışık ihlaline ve cep telefonu kullanımına toplam 706 cezai işlem uygulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde 290 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 416 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 40 araç/sürücüye modifiyeli araç, 151 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 24 araç/sürücüye makas atma, 290 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 61 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 45 araç/sürücüye ışık donanımı, 4 araç/sürücüye drift yapmak, 136 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 416 araç/sürücüye cep telefonu ve 4 araç/sürücüsüne abartı egzozlu araç kullanmak maddelerinden cezai işlem uygulandı.

