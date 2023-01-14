Kırmızı ışıkta geçen araç kazaya neden oldu

Nevşehir'de kırmızı ışıkta geçen araç kazaya neden oldu.

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  • 14.01.2023 14:42
  • Güncelleme: 14.01.2023 14:42
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Kırmızı ışıkta geçen araç kazaya neden oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de kırmızı ışıkta geçen araç kazaya neden oldu.

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Medaş kavşağında meydana gelen kazada; ışık ihlali yapan araç, karşıya geçmek istedi. Kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan araca, yeşil ışıkta geçen bir başka araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen aracın neden olduğu kaza, Kent Güvenlik Sistemi kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA

Kayseri Gündem
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