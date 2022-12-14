Kırmızı ışıkta geçti, zincirleme kazaya sebep oldu: 5 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta geçmesinden dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Nuh Naci Yazgan Caddesi kesişimin de bulunan kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında, iddiaya göre M.A. idaresindeki 38 AA 604 plakalı otomobil kırmızı ışıkta geçerek, Ş.İ. idaresindeki 38 BS 435 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından aynı yolda seyir halinde bulunan Y.K. idaresindeki 38 FB 148 plakalı otomobil ve U.D.’nin kullandığı motosiklet de kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik alarak, yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan M.A., Ş.İ, Y.K.,U.D. ve bir kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza da otomobillerde geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, otomobillerin kaldırılmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.