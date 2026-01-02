Kırsal'da 187 Yol Açıldı: Gece boyu tuzlama

Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipi şartlarına karşı şehir genelinde kapsamlı bir karla mücadele çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler daire başkanlıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, ulaşımın kesintisiz sürmesi için tüm imkânlarını seferber etti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Kırsalda 187 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. 148 personel ve 85 araç ile 7/24 esasına göre hizmetlerini sürdüren ekiplerin çalışmaları neticesinde; 2 Ocak 2026 sabah saat 09.00 itibariyle Bünyan’da 15, Develi’de 20, Kocasinan’da 8, Özvatan’da 1, Pınarbaşı’da 84, Sarıoğlan’da 3, Sarız’da 13, Talas’ta 6, Tomarza’da 14, Yahyalı’da 18 ve Yeşilhisar’da 5 olmak üzere 11 ilçede toplam 1496 kilometrelik yol ağında 187 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Ayrıca kar yağışı ve özellikle tipi nedeniyle kapanan Bünyan’da 2, Pınarbaşı’da 18, Sarız’da 22 ve Yeşilhisar’da 2 mahalle yolu olmak üzere 46 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

Kent Merkezinde Fen İşleri Ekipleri Gece Boyu Sahada

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise kent merkezindeki ana arterler, caddeler ve yollar başta olmak üzere onlarca kilometrelik yol ağında kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış şartlarına karşı tüm tedbirleri alan ekipler, 201 personel ve 71 araçla şehir içi ulaşımın kesintisiz devam etmesi için yoğun mesai harcıyor. Şehrin dört bir yanında gece yarısından sabaha kadar süren tuzlama çalışmalarıyla, ana arterler ve bulvarlarda buzlanmaya karşı önlem alınıyor. Kayserililerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekipler sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Talep, istek ve anlık geri bildirimler için Alo 153 İletişim Merkezi de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.

Kaldırımlar ve Parklar Yayalar İçin Güvenli Hale Getiriliyor

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ise sabahın ilk saatlerinden itibaren kaldırımlar, parklar ve yürüyüş yollarında karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. 72 kişilik ekip, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırımları temizleyip tuzlarken, park alanlarında ağaçların üzerindeki kar birikintilerini temizleyerek olası risklerin önüne geçiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sahada yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, kış şartları sona erene kadar 421 personel ve 156 araçla 7 gün 24 saat sahada olmaya, hem kent merkezinde hem de kırsalda hemşehrilerinin güvenliği için aralıksız çalışmaya devam edecek.