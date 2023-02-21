Kırsal Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; ikametlerden hırsızlık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafındanyapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında; Sultanhanı Mahallesi Dagılgal mevkiinde H.D.B. ve S.K.’nin; A.S., S.S., C.S. ve H.I.S.’nin ikametlerinden araç ile eşya çaldıkları belirlendi. Ekiplerce H.D.B. ve S.K. suçüstü yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.