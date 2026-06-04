Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Toplam proje tutarı 30 milyon lira olan hayvancılık işletmelerinin desteklenmesine yönelik yapılması planlanan Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kırmızı Et Üreticileri Birliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Mesut Erer, projeden yararlanmak isteyen çiftçiler katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Biz Bakanlığımız ve Valiliğimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal kalkınma destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da başvuru süresi sona eriyor ama inşallah çalışmalarda devam ediyor. Biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi yani iki katında bir projeyi geçirdik. Geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli, daha önceki yıllarda 200-300 milyon bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda ve artık ekonomik altyapı değil tek bir başvuru şeklinde ve 100 bin ile 30 milyon arasında biz yeni işletme yapımlarından yeni başvurularda, sabit yatırımlarda 30 milyonun en az yüzde 50'sini veriyoruz şu anda. Bu yüzde 60, yüzde 70 de olabiliyor. Genç çiftçi, kadın çiftçi ve eğitimli çiftçi olarak başvuru yapan kişiler, Sera OSB tarafından organize sanayi bölgelerinden başvuru yapanlarda yüzde70'e kadar şu anda destek veriyoruz. Bu sene de şu anda projelerimiz yavaş yavaş sistemlere giriliyor. Amacımız geçen seneki 154 sayısını geçerek bunu 200'e, 250'ye, 300'e çıkartmak. 8 milyar lira bu sene buna destek ayrıldı Bakanlığımız tarafından. Bunun yüzde 20'si gençlere verilecek. Yüzde 30'u da aile işletmesine, yüzde 50'si de diğer proje başvurularına. Yani bunu şunun için anlatıyorum: biz bakanlık olarak gençleri ve bayan üreticileri pozitif ayrımcılık sağlayan bir bakanlığız. Aile işletmelerine özellikle, bundan dolayı bizim buradaki 8 milyarın 4 milyar TL'si, 8 milyarın 4 milyarı bu gençlere ve aile işletmelerine verilecek. Burada da bir avantaj bu. Bundan dolayı çok derecede başvuru bekliyoruz” ifadelerini kullandı.