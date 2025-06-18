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Kırsal kalkınmada 154 proje onaylandı: Proje tutarı 483 milyon TL

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulan 154 projenin tamamı onaylandığını duyurdu. Toplam proje tutarı: 483 milyon TL.

Kırsal kalkınmada 154 proje onaylandı: Proje tutarı 483 milyon TL

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunulan 154 projenin tamamı onaylandığını duyurdu. Başkan Okandan: “Kayserimize Büyük Destek. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, İl Müdürlüğümüz tarafından Tarım ve Orman Bakanlığımıza sunulan 154 projenin tamamı onaylandı. Toplam proje tutarı: 483 milyon TL. Kayserimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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Kırsal kalkınmada 154 proje onaylandı: Proje tutarı 483 milyon TL
Kırsal kalkınmada 154 proje onaylandı: Proje tutarı 483 milyon TL
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