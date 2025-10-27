'Kırsal Mimari Miras', Kayseri'de tartışıldı

Türkiye’de kırsal alanlarda yaşanan sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerin, geleneksel yerleşim dokusu ve mimari miras üzerindeki etkileri Kayseri’de düzenlenen sempozyumda ele alındı. Yerel kimliğin korunması ve kırsal mirasın geleceğe aktarılması konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlikte, farklı disiplinlerden uzmanlar bir araya geldi.

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er sempozyumla ilgili olarak

“Kırsal mimarlık mirasının güçlü örneklerinin hâlen varlığını sürdürdüğü Kayseri gibi bir kentte bu sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek kırsal mimarlık mirasının korunması, yerel kimliğin yaşatılması ve bu değerlerin geleceğe aktarılması yönünde fikir üretmeleri, bu buluşmayı son derece anlamlı kılıyor. Sempozyumun, kırsal alanlarda koruma bilincinin güçlenmesine ve ortak bir farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.” İfadelerini kullandı.

TMMOB Mimarlar Odası, Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi, NNYÜ Kentsel Mekan Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Mimarlar Odası Kayseri Şubesi iş birliğiyle düzenlenen sempozyumda; muhtarlar, akademisyenler, meslektaşlar ve öğrenciler bir araya gelerek kırsal mimarlık mirasının korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Etkinlikte üç ana tema tartışıldı:

* Türkiye’de Tarihi Köyler ve Kırsal Mimarlık Mirasının Geleceği

* Türkiye Kırsalında Planlama Yaklaşımları

* Kayseri’de Kırsal Mimarlık Mirasının Geleceği

Sempozyum, “Türkiye Kırsalının Geleceği” başlıklı forum ile sona erdi. Etkinlik, kırsal alanlarda koruma bilincinin yaygınlaştırılması, yerel aktörlerle uzmanlar arasında fikir alışverişi sağlanması ve sürdürülebilir koruma anlayışının geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturdu.

Programın ikinci günü, katılımcılar Germir, Tavlusun, Ağırnas, Nize ve Darsiyak yerleşimlerini kapsayan bir teknik geziye katıldı. Gezi kapsamında, kırsal mimarlık mirasının günümüzdeki durumu yerinde incelendi; yerleşimlerin özgün dokusu, geleneksel yapı teknikleri ve koruma potansiyelleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.