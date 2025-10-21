Kırsal Mimarlık Mirası İçin Önemli Sempozyum Kayseri'de Gerçekleşecek
Kırsal alanlarda yaşanan sosyal, ekonomik, fiziksel ve kültürel değişimler, geleneksel dokuyu ve yapıları hızla dönüştürmekte. Bu dönüşüm, kırsal mimarlık mirası olarak adlandırılan yerleşimlerde belirgin bir bozulma ve yok olma sürecine neden olmaktadır. Bu duruma dikkat çekmek ve koruma bilincini artırmak amacıyla, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi tarafından 25–26 Ekim 2025 tarihlerinde 'Türkiye'de Kırsal Mimarlık Mirasının Geleceği' temalı bir sempozyum düzenlenecek. Etkinlik, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Sempozyum, TMMOB Mimarlar Odası, Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi, NNYÜ Kentsel Mekan Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Mimarlar Odası Kayseri Şubesi iş birliğiyle organize edilecek.
Etkinlikte, farklı disiplinlerden akademisyenler, öğrenciler, meslek profesyonelleri ve kırsal miras alanı kullanıcıları bir araya gelecek. Sempozyumda üç ana tema üzerinde yoğunlaşılacak:
- Türkiye’de Tarihi Köyler ve Kırsal Mimarlık Mirasının Geleceği
- Türkiye Kırsalında Planlama Yaklaşımları
- Kayseri’de Kırsal Mimarlık Mirasının Geleceği
Etkinlik, “Türkiye Kırsalının Geleceği” başlıklı forum ile sona erecek. Sempozyum, kırsal alanlardaki koruma sorunlarının tartışılması, farkındalığın artırılması ve koruma bilincinin toplumun geniş kesimlerine yayılması açısından önemli bir platform oluşturacak.