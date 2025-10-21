Kırsal Mimarlık Mirası İçin Önemli Sempozyum Kayseri'de Gerçekleşecek

Sempozyum, TMMOB Mimarlar Odası, Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi, NNYÜ Kentsel Mekan Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Mimarlar Odası Kayseri Şubesi iş birliğiyle organize edilecek.

Etkinlikte, farklı disiplinlerden akademisyenler, öğrenciler, meslek profesyonelleri ve kırsal miras alanı kullanıcıları bir araya gelecek. Sempozyumda üç ana tema üzerinde yoğunlaşılacak:

- Türkiye’de Tarihi Köyler ve Kırsal Mimarlık Mirasının Geleceği

- Türkiye Kırsalında Planlama Yaklaşımları

- Kayseri’de Kırsal Mimarlık Mirasının Geleceği

Etkinlik, “Türkiye Kırsalının Geleceği” başlıklı forum ile sona erecek. Sempozyum, kırsal alanlardaki koruma sorunlarının tartışılması, farkındalığın artırılması ve koruma bilincinin toplumun geniş kesimlerine yayılması açısından önemli bir platform oluşturacak.