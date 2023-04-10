Kırsala 3 Milyon Metrekare Kilit Parke

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2019-2023 yılları arasında 305 milyon 518 bin TL maliyeti olan 2 milyon 950 bin 107 metrekare kilit parke döşedi. 4 yılda yaklaşık 3 milyon metrekare kilit parke döşeyen Büyükşehir, kırsal mahallelere yaptığı hizmetleri sürüyor.

PAYLAŞ
  • 10.04.2023 11:37
  • Güncelleme: 10.04.2023 13:21
  • 72
Kırsala 3 Milyon Metrekare Kilit Parke
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2019-2023 yılları arasında 305 milyon 518 bin TL maliyeti olan 2 milyon 950 bin 107 metrekare kilit parke döşedi. 4 yılda yaklaşık 3 milyon metrekare kilit parke döşeyen Büyükşehir, kırsal mahallelere yaptığı hizmetleri sürüyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, kırsalda sürdürdüğü altyapı ve ulaşım çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin konforunu arttırmaya devam ediyor. Bu anlamda kırsal mahalle yollarını çamur ve tozlu yollardan kurtaran Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Büyükkılıç’ın göreve geldiği günden bugüne kadar önemli hizmetler yaptı. 2019-2023 yılları arasında 4 yıl içerisinde 16 ilçenin kırsal mahallelerine 2 milyon 950 bin 107 metrekare kilit parke döşeyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın sadece bu hizmetin maliyeti 305 milyon 518 bin TL oldu. Hizmetlerden faydalanan kırsal mahalle sakinleri de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kilit parke hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Vatandaşlar, yollarının tozdan ve çamurdan kurtulduğunu söyleyerek, emeği geçenlere dua etti.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandında ilçeler ve kırsal mahallelerde yol, asfalt, kilit parke, sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarım gibi hizmetlerine devam ediyor.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıldönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. yıldönümü kutlandı

Kayserispor-Ümraniyespor maçı öncesi ve sonrası taraftara ücretsiz ulaşım

Kayserispor-Ümraniyespor maçı öncesi ve sonrası taraftara ücretsiz ulaşım

Mimar Sinan kimdir, Kayseri'ye kaç eser bıraktı?

Mimar Sinan kimdir, Kayseri'ye kaç eser bıraktı?

Kayserispor bugün Ümraniyespor'u ağırlayacak

Kayserispor bugün Ümraniyespor’u ağırlayacak

Büyükşehir'den kırsala '3 milyon metrekare' kilit parke

Büyükşehir’den kırsala ‘3 milyon metrekare’ kilit parke

Yangında küle dönen evde 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Yangında küle dönen evde 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

4
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

5
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

6
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ERÜ 'Sektör Kampüste' programının paydaşları arasında yer aldı

ERÜ 'Sektör Kampüste' programının paydaşları arasında yer aldı

Melikgazi'den 'deprem ve afetler' konulu seminer

Melikgazi'den 'deprem ve afetler' konulu seminer

DAHA FAZLA
Ak Parti Türkiye Yüzyılına yeni adaylarıyla girecek

Ak Parti Türkiye Yüzyılına yeni adaylarıyla girecek

Gazete Talas yine dolu dolu

Gazete Talas yine dolu dolu

Uluslararası Öğrenciler Talas'ta Buluştu

Uluslararası Öğrenciler Talas'ta Buluştu

Kayseri'de Polis Haftası etkinliklerle kutlandı

Kayseri'de Polis Haftası etkinliklerle kutlandı

Kocasinan'ın Sosyal Market'i, kardeş belediye Türkoğlu'nda

Kocasinan'ın Sosyal Market'i, kardeş belediye Türkoğlu'nda