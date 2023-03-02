Kırsala göç mü başlıyor?

Kayseri Merkezde hissedilen deprem nedeniyle, çok katlı apartmanlar dışında düşük katlı evi, bağı ve kırsalda evi olanlar buralarda yaşamaya başladı. Aileler özellikle yakın ilçe merkezi veya okulu olan ilçe veya okulu olan köyleri/mahalleleri tercih ederek çocuklarının naklini bu gibi yerlere yaptırmaya çalışıyorlar.

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  • 02.03.2023 12:37
  • Güncelleme: 02.03.2023 12:37
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Kırsala göç mü başlıyor?

Kayseri Merkezde hissedilen deprem nedeniyle, çok katlı apartmanlar dışında düşük katlı evi, bağı ve kırsalda evi olanlar buralarda yaşamaya başladı. Aileler özellikle yakın ilçe merkezi veya okulu olan ilçe veya okulu olan köyleri/mahalleleri tercih ederek çocuklarının naklini bu gibi yerlere yaptırmaya çalışıyorlar.

Kayseri kent merkezinde akşam saatleri itibarıyla Kayseri çevresinde bulunan kırsaldaki evlerine giden vatandaşlar yoğunluk kazanmaya başladı. Doğalgaz olmayan kırsal mahallelerde geçici süreyle de olsa yaşamaya başlayanlar kömür ve gıda gibi bir kısım ihtiyaçlarını alarak her gün gidiş-dönüş yaparak buralarda yaşıyorlar. Bir kısım aileler de kırsal mahallede bulunan evlerine ailesini yerleştirip, çocuklarını da orada bulunan okullara naklettirerek, kendileri şehir merkezine gidiş dönüş yapıyorlar.

Bu durum kırsal mahalle ve ilçelerde hareketliliğe ve nüfus kalabalıklığına neden olurken, bir kısım evlerde de yakın akraba birkaç aile aynı evde yaşamaya devam ediyor. 
 

Haber Merkezi

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