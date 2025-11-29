Kırsalda Altyapı Atılımı: Küpeli'ye 5.300 Ton Asfalt ile Yeni Yollar

Yapılan çalışma ile mahallede ömrünü tamamlamış olan kilitli parke kaplama kaldırılarak, yerine modern ve dayanıklı bir yol yüzeyi oluşturuldu. Toplam 5 kilometre uzunluğundaki güzergâhın yenilenmesi için 5 bin 300 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Küpeli Mahallesi sakinleri, daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuştu. Belediye, bu tür çalışmalarla kırsal kesimdeki yaşam standartlarını yükseltmeyi ve şehir genelinde altyapı bütünlüğünü sağlamayı hedefliyor.