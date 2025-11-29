  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki altyapı ve ulaşım kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Özvatan ilçesine bağlı Küpeli Mahallesi'nde kapsamlı bir asfaltlama çalışmasını tamamladı.

Kırsalda Altyapı Atılımı: Küpeli'ye 5.300 Ton Asfalt ile Yeni Yollar

Yapılan çalışma ile mahallede ömrünü tamamlamış olan kilitli parke kaplama kaldırılarak, yerine modern ve dayanıklı bir yol yüzeyi oluşturuldu. Toplam 5 kilometre uzunluğundaki güzergâhın yenilenmesi için 5 bin 300 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Küpeli Mahallesi sakinleri, daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuştu. Belediye, bu tür çalışmalarla kırsal kesimdeki yaşam standartlarını yükseltmeyi ve şehir genelinde altyapı bütünlüğünü sağlamayı hedefliyor.

Haber Merkezi

