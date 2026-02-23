Kırsalda Bereket, Küçükbaşa tarihi destek

TÜRKYED Genel Başkanı Çelik, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “ Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek” projesi kapsamında çiftçilere 150 bin küçükbaş hayvanın uygun şartlarda verilecek müjdesini sektör olarak büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, projenin üreticilere umut verecek tarihi bir destek olduğuna işaret etti.

Projeden faydalanacak her üreticiye 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş temin edileceğini ve bu hayvanlar için aylık 15 bin lira, yıllık 180 bin lira bakım ve besleme desteği yanında projenin finansmanı için üreticilerin Ziraat Bankasından faizsiz kredi kullanabileceğini anımsatanÇelik, faydalanan üreticilerin alacakları küçükbaşların sigortasını 1 yıl Devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.

Çelik, öte yandan projede kadın ve genç üreticilere öncelik verileceğini oldukça değerli bulduklarını belirterek ayrıca veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliğinden yeni mezun gençlere de bu projeye başvurmaları halinde öncelik sağlanacak olmasının hem istihdama hem de sektöre büyük güç katacağını sözlerine ekledi.

TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Küçükbaş hayvancılık, bu milletin kadim geleneğinin, alın terinin ve kırsal kalkınmasının temel direklerinden biridir. Anadolu’nun bereketi, meralarımızın zenginliği ve üreticimizin emeği ile hayat bulmaktadır. Bu nedenle küçükbaş hayvancılığı güçlendiren her adım, aslında ülkemizin gıda güvenliğine, kırsal istihdamına ve ekonomik bağımsızlığına yapılan stratejik bir yatırımdır.

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen ‘Kırsalda Bereket – Küçükbaşa Destek Projesi’, üreticimizin yükünü hafifleten, maliyet baskısını azaltan ve üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen önemli bir projedir. Projenin sahada karşılık bulmaya başlaması, üreticimizin moral ve motivasyonunu da güçlendirmiştir.

Özellikle küçük aile işletmelerinin desteklenmesi, gençlerin ve kadınların üretime kazandırılması ve kırsalda sürdürülebilir bir ekonomik modelin oluşturulması açısından bu proje büyük önem taşımaktadır. Bu destekler sayesinde hem hayvan varlığımız artacak hem de yerli ve milli üretim anlayışı daha da güçlenecektir.”

Genel Başkan Çelik, açıklamasının devamında desteklerinden dolayı devletin en üst kademelerine teşekkür ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Üreticimizin her daim yanında duran, tarım ve hayvancılığı stratejik bir alan olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, küçükbaş yetiştiricilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum.

Kırsalda üretimin güçlenmesi; şehirlerin yükünün hafiflemesi, istihdamın artması ve ülkemizin geleceğe daha güvenle bakması demektir. Atılan bu adımların artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır.”

Genel Başkan Çelik, açıklamasının sonunda; TÜRKYED olarak sektörün güçlenmesi adına her türlü yapıcı katkıyı sunacaklarını belirterek “ Bizler, Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri TÜRKYED olarak, üreticimizin sesi olmaya, sahadaki gelişmeleri yakından takip etmeye ve sektörümüzün güçlenmesi adına her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Kırsalda bereketin artması, üreticimizin kazancının çoğalması ve ülkemizin tarımsal gücünün daha da yükselmesi en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.