Kırsalda kapalı yol kalmadı: Büyükşehir 266 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipi şartlarına karşı şehir genelinde kapsamlı bir karla mücadele çalışması yürütüyor. Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler daire başkanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, ulaşımın aksamaması için tüm imkânlar seferber edildi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

Kırsalda Kapalı Yol Kalmadı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. 148 personel ve 85 araç ile 7/24 esasına göre hizmetlerini sürdüren ekiplerin çalışmaları neticesinde; 3 Ocak 2026 Cumartesi itibariyle Bünyan’da 17, Develi’de 23, Kocasinan’da 8, Özvatan’da 1, Pınarbaşı’da 120, Sarıoğlan’da 7, Sarız’da 43, Talas’ta 6, Tomarza’da 14, Yahyalı’da 20 ve Yeşilhisar’da 7 olmak üzere 11 ilçede toplam 2008 kilometrelik yol ağında 266 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kırsal mahallelerde kapalı yol kalmazken, vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması için yol genişletme ve temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kent Merkezinde Fen İşleri Ekipleri Görevde

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki ana arterler, caddeler ve yollar başta olmak üzere 201 personel ve 71 araçla şehir içi ulaşımın kesintisiz devam etmesi için çalışma yürüttü. Talep, istek ve anlık geri bildirimler için Alo 153 İletişim Merkezi de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.

Kaldırımlar ve Parklar Yayalar İçin Güvenli Hale Getiriliyor

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı 72 kişilikten oluşan ekip ise kaldırımlar, parklar ve yürüyüş yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartları sona erene kadar 421 personel ve 156 araçla 7 gün 24 saat sahada olmaya, hem kent merkezinde hem de kırsalda Kayserililerin güvenliği için aralıksız çalışmaya devam edecek.