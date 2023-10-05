Kırsalda Su Fiyatları Yüzde 200 arttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve kanalizasyon idaresine bağlı, merkez hinterlanta 20 km mesafede bulunan kırsal mahallelerde yaz dönemi için gelen su faturaları cep yakıyor.

Pandemi ve deprem sonrası kırsal mahallelerde yaşamın yoğunlaşmasıyla beraber, su tüketimleri de artınca bunu fırsat bilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve ve Kanalizasyon İdaresi KASKİ, merkez hinterlanta kuş uçuşu 20 km mesafede bulunan kırsal mahallelerde su ücretlerini yaklaşık yüzde 200 oranında zamlandırdı.

Oldukça yüksek su faturalarından muzdarip olan kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar, evlerinin önünde bulunan küçük bahçelerini sulamak ve bulundukları bölgeyi yeşillendirmek şöyle dursun, bu yüksek faturaların böyle giderse kırsalı çölleştireceğini iddia ediyorlar.

Birçok kırsal mahallenin kullandığı suyun yine kendi arazileri içindeki sondajlardan elde edildiğini belirten kırsal mahalle sakinleri, özellikle bu yaz dönemi gelen faturalarla şu ekonomik krizde kendi sularına yüksek rakamlarda faturalar geldiğini ve bu yüksek faturaları ödemelerinin mümkün olmadığını ifade ediyorlar.

Kayseri Büyükşehir hinterlantına 20 km mesafede bulunan kırsal mahallelerde yaşanan bu yüksek fatura ve %200'lük zamlı tarife uygulamalarına acil olarak bir çözüm bulunması gerekiyor.