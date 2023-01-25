Kırsalda su ve kanalizasyon sorunu yaşayan yerler bir bir çözüme kavuşturuluyor

Sivas'ın kırsalında vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için İl Özel İdaresi tarafından çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.

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  • 25.01.2023 11:50
  • Güncelleme: 25.01.2023 11:50
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Kırsalda su ve kanalizasyon sorunu yaşayan yerler bir bir çözüme kavuşturuluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın kırsalında vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için İl Özel İdaresi tarafından çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.

Sivas’ta yaşayan vatandaşlara önemli hizmetler sunmaya kararlıkla devam eden İl Özel İdaresi, 2022 yılında içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarında çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Geride kalan 2022 yılında yatırım programları dahilinde sahada yoğun bir şekilde çalışan Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, 28 adet içme suyu tesisi ve 10 adet kanalizasyon tesisini tamamladı. Öte yandan 2022 yılı içerisinde; 209 adet içme suyu, 84 adet sulama suyu analizi, 33 adet sondaj çalışması gerçekleştirildi. 71 adet yerleşim yerinde 84 adet membaı drenajı, 375 yerleşim yerinde içme suyu, 275 adet yerleşim yerinde ise kanalizasyon tesisi bakım ve onarımı ile 109 yerleşim yerinde içme suyu kayıp kaçak arıza tespiti ve 325 adet yerleşim yerine vidanjör hizmeti verildi.

KÖYDES çerçevesinde ise 2022 yılında, 29 adet içme suyu projesi ve 6 adet kanalizasyon tesisi projesi şehre kazandırıldı. Hazırlanan projeler yüzde 100 oranında sahada gerçekleştirilmiş oldu.

Sivas Valiliği himayelerinde İl Özel İdare marifetiyle, Sivas il genelinde 2022 yılında Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 40 milyon 840 bin TL’lik yatırım şehirde hayat buldu.

İHA

Kayseri Gündem
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