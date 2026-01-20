Kırsalda Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Yoğun Kar Yağışı ve Yol Açma Çalışmaları

Kent genelinde etkisini artırarak süren yoğun kar yağışı ve tipi sonrası, şehir merkezi ile kırsal mahallelerde kapsamlı bir yol açma çalışması yürütülüyor. Kırsal Hizmetler, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlıkları'nın koordinasyonunda, 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapan ekipler, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla yoğun bir mesai harcıyor.

156 Araç ve 421 Personel Görevde

Kış şartlarının ağırlaştığı bu günlerde, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde toplam 156 araç ve 421 personel, yol açma çalışmalarında görev alıyor. Özellikle ulaşımı zor, yüksek rakımlı bölgelerde yol açma çalışmaları öncelikli olarak sürdürülüyor.

Kırsalda 118 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 148 personel ve 85 araç yoğun bir şekilde çalıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda; Akkışla’da 2, Bünyan’da 12, Develi’de 4, Felahiye’de 8, Özvatan’da 3, Pınarbaşı’nda 63, Sarıoğlan’da 4, Sarız’da 10, Tomarza’da 7, Yahyalı’da 4 ve Yeşilhisar’da 1 mahalle yolu olmak üzere toplam 118 mahalle yolu, 944 kilometrelik yol ağı üzerinde yeniden ulaşıma açıldı.

Zorlu Koşullara Rağmen Sürekli Çalışma

Pınarbaşı–Solaklar hattı gibi yüksek kesimlerde, kar kalınlığı yer yer 80 santimetreyi buluyor. Bu zorlu şartlara rağmen, ekipler greyderler, kar küreme ve yükleyici araçlarıyla yolları açmak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Şu anda Pınarbaşı’nda 15, Sarız’da 26 ve Yahyalı’da 5 mahalle yolu olmak üzere toplam 46 mahalle yolunda yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kent Merkezinde Ana Arterler Açık Tutuluyor

Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 201 personel ve 71 araç ile ana arterler, bulvarlar ve caddelerde tuzlama, yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşımın aksamaması için gece gündüz çalışmalar devam ediyor.

Yaya Güvenliği Öncelikli Hedef

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de yaya yolları ve kaldırımlarda kar temizliği çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla, yaya güvenliği ön planda tutuluyor ve vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının etkisi devam ederken, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarına aralıksız devam edecek.