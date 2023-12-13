Kırsalın Gençlerine 135 adet saha

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2019 ile 2023 yılları arasında 16 ilçedeki kırsal kesimlere 135 adet halı saha, basketbol ve voleybol sahası olmak üzere toplam 69 milyon 470 bin TL'lik yatırım yaptı.

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  • 13.12.2023 12:28
  • Güncelleme: 13.12.2023 15:23
Kırsalın Gençlerine 135 adet saha
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2019 ile 2023 yılları arasında 16 ilçedeki kırsal kesimlere 135 adet halı saha, basketbol ve voleybol sahası olmak üzere toplam 69 milyon 470 bin TL’lik yatırım yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem merkez hem de kırsal kesimlerde başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşın hizmetine sunulan spor alanları konusuna özel önem veriyor. Genç dostu Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla bu çerçevede önemli yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2019 ile 2023 yılları kırsal mahallelere birbirinden özel ve modern halı saha, basketbol ve voleybol sahası ile çocuk parkı yapım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yaklaşık 5 yıl içerisinde Akkışla ilçesine 5, Bünyan’a 10, Develi’ye 30, Felahiye’ye 4, Hacılar’a 2, İncesu’ya 8, Kocasinan’a 5, Melikgazi’ye 1, Özvatan’a 4, Pınarbaşı’ya 10, Sarıoğlan’a 5, Sarız’a 4, Talas’a 8, Tomarza’ya 17, Yahyalı’ya 11 ve Yeşilhisar’a 11 adet olmak üzere toplam 135 halı saha, basketbol ve voleybol türünden sahalar kazandırıldı.

Toplam 135 adet sahaya, 2019’da 2 milyon 389 bin 746 TL, 2020’de 3 milyon 601 bin 192 TL, 2021’de 11 milyon 331 bin 595 TL, 2022’de 28 milyon 263 bin 860 TL ve 2023’te ise 23 milyon 884 bin 66 TL’lik yatırım yapıldı.

Böylelikle tüm ilçelerde kırsal mahallelerdeki çocukları ve gençleri de ihmal etmeyen Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5 yıl içerisinde 135 adet halı saha, basketbol ve voleybol sahasından oluşan 69 milyon 470 bin TL’lik yatırım yapmış oldu.

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İHA

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